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FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'ye İtalya'dan ilgi mektubu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezona iddialı bir kadro ile giren ve iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin yıldız isimlerine ilgi bitmiyor. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye İtalya'dan talip çıktığı öğrenildi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 07:45
FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'ye İtalya'dan ilgi mektubu!

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer hamleleri sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'ye İtalya'dan ilgi mektubu!

Son olarak kadrosuna Hırvat kaleci Livakovic'i katan sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ı ise Manchester United'a gönderdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'ye İtalya'dan ilgi mektubu!

Kanarya'nın yıldızlarına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'ye İtalya'dan ilgi mektubu!

Marko Arnautovic'i Edin Dzeko'nun yerine Inter'e gönderen Bologna, gözünü Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'ye dikti...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'ye İtalya'dan ilgi mektubu!

Kısa süre önce AS Roma teknik direktörü Jose Mourinho'nun da istediği Belçikalı golcü için, Serie A ekibi Fenerbahçe'ye "ilgi mektubu" gönderdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'ye İtalya'dan ilgi mektubu!

Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncu için 10 milyon euro istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'ye İtalya'dan ilgi mektubu!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan Batshuayi, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'ye İtalya'dan ilgi mektubu!

MICHY BATSHUAYI KİMDİR?

2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'ye İtalya'dan ilgi mektubu!

Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'ye İtalya'dan ilgi mektubu!

Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'ye İtalya'dan ilgi mektubu!

Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'ye İtalya'dan ilgi mektubu!

29 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'ye İtalya'dan ilgi mektubu!

Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'ye İtalya'dan ilgi mektubu!

Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'ye İtalya'dan ilgi mektubu!

Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 51 karşılaşmada 27 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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