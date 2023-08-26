FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'ye İtalya'dan ilgi mektubu!

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer hamleleri sürüyor.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer hamleleri sürüyor.
Son olarak kadrosuna Hırvat kaleci Livakovic'i katan sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ı ise Manchester United'a gönderdi.
Kanarya'nın yıldızlarına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
Marko Arnautovic'i Edin Dzeko'nun yerine Inter'e gönderen Bologna, gözünü Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'ye dikti...
Kısa süre önce AS Roma teknik direktörü Jose Mourinho'nun da istediği Belçikalı golcü için, Serie A ekibi Fenerbahçe'ye "ilgi mektubu" gönderdi.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncu için 10 milyon euro istiyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan Batshuayi, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
MICHY BATSHUAYI KİMDİR?
2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.
Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş formaları giydi.
Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.
29 yaşındaki deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.
Kongo asıllı yıldız, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.
Tecrübeli isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 51 karşılaşmada 27 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...