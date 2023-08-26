Haberler Fenerbahçe Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun Fenerbahçe'ye veda etti

Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'den ayrılarak Fatih Karagümrük'le anlaşmaya varan forvet oyuncusu Serdar Dursun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla sarı-lacivertli camiaya veda etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 13:33
Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun Fenerbahçe'ye veda etti

Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, güzel anıların güzel vedaları hak ettiğini belirten Serdar Dursun, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Fenerbahçe ailesi, 2 seneyi aşkın süredir sarı-lacivertli formayı taşımak, Fenerbahçe için başarıdan başarıya koşmak benim için büyük bir onurdu. Formayı üzerime giydiğim her saniyenin sonunda taraftarımıza koşmanın hayaliyle oynadım ve sizlerle Türkiye Kupası'nı kazanmanın gururunu yaşadım. Sizlerle paylaştığım bu süre benim için unutulmaz anılarla dolu. Öncelikle başkanımız Sayın Ali Koç'a bana Fenerbahçe formasını giyme şansını verdiği için teşekkür ederim. Aynı zamanda birlikte mücadele ettiğimiz tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma, yöneticilerimize, bütün Fenerbahçe çalışanlarına ve büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Hepinizi çok özleyeceğim. Hoşça kalın."

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