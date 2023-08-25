Spor yazarları Fenerbahçe - Twente maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Twente karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk yarısı berabere biten mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Twente maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Maçınilk 20 dakikalık bölümü Fenerbahçe için istikrarlı olamadı. Twente genç oyuncularını agresif biçimde oyuna soktu. Bu baskıda top kayıpları ile dengesiz pas kararları izledik. Kadıköy'ün klasik "Top Fenerbahçe'de" moduna geçmesi için 20 dakika geçmesi gerekti ama tabelada 0-1 yazdı.
İsmail Hoca, Samsun denemesinden sonra Osterwolde'yi sol stoperde çıkardı sahaya. Djiku ile birlikte iki hızlı stoperi oldu birden bire. Önde basan takım için, arkada oluşacak boşluğa iki tane sigorta. Yine de atak organizasyonunu etkili yapamıyorlardı. Batshuayi bir yanda, Mert Müldür sağ kanatta.
Fenerbahçe'yi ilerde organize etmesi gereken iki dinamik, ofansif aksiyonlarda görünmediler. Duran top golü ile beraberlik geldi. Twente acemiliğine kurban, 10 kişi kaldı. İkinci yarı başlarken İsmail Kartal olmazları, oldurdu.
İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel ile aksak hücumları, iki ayak üzerine getirdi. Keyifle oynamaya başladılar. Kahveci'nin iki servisi, Szymanski'nin tabela istikrarı, Fenerbahçe'nin potansiyel havuzunda nelerin olabileceğini de deftere not ettiriyordu. İsmail Kartal bir makine yaptı. Ali Koç tüm dişlileri en kalitelisinden seçti.
Maçın analizini öne koyduklarında kimin neyi daha iyi yapabileceğini görüyorlar. Hamlelerde böyle geliyor. Oyuncuların coşkusu, Tadic ve Dzeko'nun liderliğine, Fred'in "kalbi" de eklendi. Ferdi tek başına takım gibi. Yedi resmi maç, yedi galibiyet. İsmail Kartal ve takımı beş golü sadece Twente'ye atmadı. Anladınız siz Onu...
EMRE BOL – FRED İLE FERDİ
Arkadaş bu Szymanski nasıl bir oyuncu? Arkada rakibi kesiyor, önde aklını alıyor! Oyun zekasının bizim ligde inanın karşılığı yok. Futbol; "tahmin edilmeyenlerin oyunudur" ya… Tam da öyle bir silah… Öngörülemez bir oyuncu… Bu durum onu herkesten öne çıkarıyor.
Sen orta yapsın derken şut atıyor; neden pas vermedi derken golü atıveriyor. O yüzden bence Fenerbahçe'nin en iyi transferi. Hem pres yapıyor, hem savunmaya yardım ediyor. Yeri geldi mi ön alanın en pratik adamı oluveriyor. Ferdi baba ki esasında ismi Fred; 40 yıllık Fenerbahçeli gibiydi! F.Bahçe'nin Fred'i de iyi Ferdi'si de!
Fenerbahçe soldan soldan vurdu rakibi… Ferdi-Tadic ikilisi sadece ligimizde değil Avrupa'da da çok can yakar. İsmail Kartal'ın hep dikkatli, skor ne olursa, rakip kaç kişi olursa olsun hep sonuç odaklı hamleleri çok önemliydi. Fenerbahçe yönetimi gerçekten inanılmaz bir kadro oluşturdu. Vallahi helal olsun.
Teknik adama bu kadar alternatifli bir kadro sunduğunda, işler olumlu yönde değişiyor. 5-1'lik bir skor alan sarı-lacivertliler gruplara kendini attı. Hem hücumda hem de savunmada doğruları yapan, 10 kişi kalan rakibe karşı nasıl ve hangi oyuncularla oynayacağını bilen İsmail Kartal net bir şekilde maçın yıldızı oldu. Bir teknik adam sahadaki en iyi oyuncu kadar etki verdiğinde iş biter dostlar. Bu saatten sonra rakiplere bakacağız.