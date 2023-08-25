Haberler Fenerbahçe Resital sundu

Resital sundu

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe taraftarını büyülemeye devam ediyor... Performansını her geçen gün üste çıkaran Polonyalı yıldız, dünkü Twente maçının da baş kahramanlarından biriydi. 32'de Oosterwolde'nin attığı golün asistini yapan 24 yaşındaki 10 numara, 60'ta da ağları sarsarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Resital sundu
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe taraftarını büyülemeye devam ediyor... Performansını her geçen gün üste çıkaran Polonyalı yıldız, dünkü Twente maçının da baş kahramanlarından biriydi. 32'de Oosterwolde'nin attığı golün asistini yapan 24 yaşındaki 10 numara, 60'ta da ağları sarsarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
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