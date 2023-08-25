Resital sundu

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe taraftarını büyülemeye devam ediyor... Performansını her geçen gün üste çıkaran Polonyalı yıldız, dünkü Twente maçının da baş kahramanlarından biriydi. 32'de Oosterwolde'nin attığı golün asistini yapan 24 yaşındaki 10 numara, 60'ta da ağları sarsarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe taraftarını büyülemeye devam ediyor... Performansını her geçen gün üste çıkaran Polonyalı yıldız, dünkü Twente maçının da baş kahramanlarından biriydi. 32'de Oosterwolde'nin attığı golün asistini yapan 24 yaşındaki 10 numara, 60'ta da ağları sarsarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi.