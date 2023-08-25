Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Fenerbahçe-Twente maçını yorumladı!

Ömer Üründül Fenerbahçe-Twente maçını yorumladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Twente'yi ilk maçta 5-1 yenerek önemli bir avantaj elde etti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken çarpıcı sözler sarf etti. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 09:35
Ömer Üründül Fenerbahçe-Twente maçını yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - SAHANIN YILDIZI SZYMANSKI!

F.Bahçe, dün geceki farklı galibiyetle rövanş için çok büyük avantaj sağladı. Ancak ben her zaman şunu söylerim; önemli bir galibiyet de alsan ileriki zamanlarda başarılı olmak için yanlışları tespit etmeyi ihmal etmeyeceksin!

Ömer Üründül Fenerbahçe-Twente maçını yorumladı!

F.Bahçe çok olumsuz bir ilk yarı sergiledi. Bunun en önemli nedeni İsmail Kartal'ın yanlış takım tertibiydi. Bir de Twente, F.Bahçe'nin bugüne kadar ki oynadığı rakiplerden bir gömlek üstün olunca maçın zorluk derecesi arttı.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Twente maçını yorumladı!

F.Bahçe yenik duruma düştü. Ardından İrfan Can aynı pozisyonunun devamında üst üste kurtarış yapmasa fark ikiye çıkacaktı. Oosterwolde'nin sürpriz kafa golü hem skora dengeyi getirdi hem de seyirciyi rahatlattı.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Twente maçını yorumladı!

Sonra da Twenteli oyuncu VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart görünce F.Bahçe'nin işi kolaylaştı. İsmail Kartal, ikinci yarıya çok doğru 2 değişiklikle başlayarak ilk yarıda tıkanmış olan sağ kulvarı aktif hale getirdi.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Twente maçını yorumladı!

Kent ve Mert Müldür'ün yerine Osayi ve İrfan Can'ı aldı. 10 kişilik rakibi baskı altına alındı. Tempo yükseldi. Ve arka arkaya gollerle F.Bahçe farka gitti. Sahanın yıldızı Szymanski'ydi.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Twente maçını yorumladı!

Ferdi her zamanki gibi bitmeyen bir enerji ile oynadı. Kaliteli Fred'in fizik gücünü yükseltmesi lazım. Samuel Osayi çok iyi oynarken İrfan Can da moral depoladı.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Twente maçını yorumladı!

Gelelim F.Bahçe'nin neden ilk yarıda 11'e 11'de kötü oynamasına; bir defa Batshuayi sırtı dönük oynamayı bilmiyor. Dzeko'nun golcülüğünün yanındaki en büyük özelliği sistemi işleten varyasyonları.

Ömer Üründül Fenerbahçe-Twente maçını yorumladı!

Kent ise arkasında Mert Müldür ile hiç oynamamış. Bunlar hep handikaptı. İsmail Kartal'a en önemli tavsiyem bilhassa kritik maçlarda defans bloğuyla oynamayacaksın.

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