Ömer Üründül Fenerbahçe-Twente maçını yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - SAHANIN YILDIZI SZYMANSKI!

F.Bahçe, dün geceki farklı galibiyetle rövanş için çok büyük avantaj sağladı. Ancak ben her zaman şunu söylerim; önemli bir galibiyet de alsan ileriki zamanlarda başarılı olmak için yanlışları tespit etmeyi ihmal etmeyeceksin!