Mert'ten siftah

Fenerbahçe'nin 2 milyon 800 bin euro bedelle İtalyan ekibi Sassuolo'dan transfer ettiği Mert Müldür, dün ilk kez sarılacivertli formayla 11'de sahaya çıktı. 24 yaşındaki milli sağ bek, ligdeki Samsunspor maçının son 12 dakikasında, Maribor'la oynanan Konferans Ligi 3.ön eleme rövanş karşılaşmasında da 1 dakikada görev almıştı.
Fenerbahçe'nin 2 milyon 800 bin euro bedelle İtalyan ekibi Sassuolo'dan transfer ettiği Mert Müldür, dün ilk kez sarılacivertli formayla 11'de sahaya çıktı. 24 yaşındaki milli sağ bek, ligdeki Samsunspor maçının son 12 dakikasında, Maribor'la oynanan Konferans Ligi 3.ön eleme rövanş karşılaşmasında da 1 dakikada görev almıştı.