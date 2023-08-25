Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, farklı Twente galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Maça taraftarımızın önünde iyi başlayamadık. Geriye düştük ama kopmadık. İlk golden sonra oyunun kontrolü tamamen bize geçti. Rakibin eksik kalması da işimizi kolaylaştırdı. Oyuncularımı kutluyorum bu farklı galibiyet için. Tur kapısını araladık sayılır. Kazandık, mutluyuz."
FenerbahçeTeknik Direktörü İsmail Kartal, farklı Twente galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Maça taraftarımızın önünde iyi başlayamadık. Geriye düştük ama kopmadık. İlk golden sonra oyunun kontrolü tamamen bize geçti. Rakibin eksik kalması da işimizi kolaylaştırdı. Oyuncularımı kutluyorum bu farklı galibiyet için. Tur kapısını araladık sayılır. Kazandık, mutluyuz."