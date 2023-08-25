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Kazandık mutluyuz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, farklı Twente galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Maça taraftarımızın önünde iyi başlayamadık. Geriye düştük ama kopmadık. İlk golden sonra oyunun kontrolü tamamen bize geçti. Rakibin eksik kalması da işimizi kolaylaştırdı. Oyuncularımı kutluyorum bu farklı galibiyet için. Tur kapısını araladık sayılır. Kazandık, mutluyuz."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Kazandık mutluyuz
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, farklı Twente galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Maça taraftarımızın önünde iyi başlayamadık. Geriye düştük ama kopmadık. İlk golden sonra oyunun kontrolü tamamen bize geçti. Rakibin eksik kalması da işimizi kolaylaştırdı. Oyuncularımı kutluyorum bu farklı galibiyet için. Tur kapısını araladık sayılır. Kazandık, mutluyuz."
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