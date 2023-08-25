Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de şov gecesi

Kadıköy'de şov gecesi

Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da fırtına gibi girdikleri sezonda yollarına çıkanı 'silindir' gibi eziyor. Kanarya, Zimbru ve Maribor engellerini rahat geçmişti. 4 maçta 15 gol atarak Konferans Ligi play-off turunda Twente'nin karşısına dikilen Fenerbahçe, Hollanda temsilcisine de şans tanımadı. Konuk ekip Twente ilk atakta 20'de Ugalde ile 1-0'ı buldu. Sezona müthiş giren Szymanski'nin ortasında Oosterwolde ile Kanarya 1-1'i yakaladı. 43'te Reeger atılınca Twente sahada 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Kadıköy'de şov gecesi

Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da fırtına gibi girdikleri sezonda yollarına çıkanı 'silindir' gibi eziyor. Kanarya, Zimbru ve Maribor engellerini rahat geçmişti. 4 maçta 15 gol atarak Konferans Ligi play-off turunda Twente'nin karşısına dikilen Fenerbahçe, Hollanda temsilcisine de şans tanımadı. Konuk ekip Twente ilk atakta 20'de Ugalde ile 1-0'ı buldu. Sezona müthiş giren Szymanski'nin ortasında Oosterwolde ile Kanarya 1-1'i yakaladı. 43'te Reeger atılınca Twente sahada 10 kişi kaldı.

TEK KALEYE DÖNDÜ

İkinci yarıda Fenerbahçe eksik rakibi karşısında harika bir futbol sergiledi. 60'ta Szymanski bu defa kendi attı: 2-1. İki dakika sonra Ferdi'nin asistini İrfan Can Kahveci değerlendirdi: 3-1. Dakikalar 74'ü gösterirken bu sezon bambaşka bir seviyeye çıkan İrfan Can müthiş bir tek dokunuyla önüne aldığı topta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1. 90+3'te Tadic penaltıdan skoru belirledi: 5-1. Fenerbahçe ilk maçtan turu geçecek skoru buldu. Bu takımın hedefi sadece gruplar değil, Atina'daki final olacak.

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