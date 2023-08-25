Kadıköy'de şov gecesi

Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da fırtına gibi girdikleri sezonda yollarına çıkanı 'silindir' gibi eziyor. Kanarya, Zimbru ve Maribor engellerini rahat geçmişti. 4 maçta 15 gol atarak Konferans Ligi play-off turunda Twente'nin karşısına dikilen Fenerbahçe, Hollanda temsilcisine de şans tanımadı. Konuk ekip Twente ilk atakta 20'de Ugalde ile 1-0'ı buldu. Sezona müthiş giren Szymanski'nin ortasında Oosterwolde ile Kanarya 1-1'i yakaladı. 43'te Reeger atılınca Twente sahada 10 kişi kaldı.

TEK KALEYE DÖNDÜ

İkinci yarıda Fenerbahçe eksik rakibi karşısında harika bir futbol sergiledi. 60'ta Szymanski bu defa kendi attı: 2-1. İki dakika sonra Ferdi'nin asistini İrfan Can Kahveci değerlendirdi: 3-1. Dakikalar 74'ü gösterirken bu sezon bambaşka bir seviyeye çıkan İrfan Can müthiş bir tek dokunuyla önüne aldığı topta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1. 90+3'te Tadic penaltıdan skoru belirledi: 5-1. Fenerbahçe ilk maçtan turu geçecek skoru buldu. Bu takımın hedefi sadece gruplar değil, Atina'daki final olacak.