İsmail Kartal'dan sürpriz 11

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Twente maçının ilk 11'de sürprize imza attı. Peres'i son anda kadrodan çıkaran tecrübeli çalıştırıcı, stoper tandeminde Djiku ile sol bek Oosterwolde'yi tercih etti. Yeni transferlerden Fred'i de 11'de sahaya süren Kartal, ileri uçta da formayı Edin Dzeko yerine Michy Batshuayi'ye verdi. Kalede de yine İrfan Can Eğribayat görev yaptı. Sol bekte Ferdi, sağ bekte de Mert Müldür oynadı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Twente maçının ilk 11'de sürprize imza attı. Peres'i son anda kadrodan çıkaran tecrübeli çalıştırıcı, stoper tandeminde Djiku ile sol bek Oosterwolde'yi tercih etti. Yeni transferlerden Fred'i de 11'de sahaya süren Kartal, ileri uçta da formayı Edin Dzeko yerine Michy Batshuayi'ye verdi. Kalede de yine İrfan Can Eğribayat görev yaptı. Sol bekte Ferdi, sağ bekte de Mert Müldür oynadı.