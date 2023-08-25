İrfan'dan duble

Fenerbahçe taraftarının en çok tepki gösterdiği isimlerden biri olan İrfan Can Kahveci, Twente maçının ikinci yarısında Kent'in yerine oyuna girdi. Tecrübeli futbolcu, önce 62'de ardından da 74'te ağları sarstı ve farklı galibiyette başrolü oynadı. Taraftarla arası da düzeldi.
Fenerbahçetaraftarının en çok tepki gösterdiği isimlerden biri olan İrfan Can Kahveci, Twente maçının ikinci yarısında Kent'in yerine oyuna girdi. Tecrübeli futbolcu, önce 62'de ardından da 74'te ağları sarstı ve farklı galibiyette başrolü oynadı. Taraftarla arası da düzeldi.