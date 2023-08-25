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Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, transferi için bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Dominik Livakovic'te mutlu sona ulaştı. Hırvat kaleci, sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente ile oynanan maçta taraftarları selamlayan 28 yaşındaki file bekçisine 9+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği öne sürülmüştü. Fenerbahçe'nin Livakovic transferi için Dinamo Zagreb'e ödeyeceği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 10:36
Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli...

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, performansıyla tartışma konusu olan Altay Bayındır'ın yerine kaleci arayışlarını sürdürüyordu.

Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli...

Başta Dominik Livakovic olmak üzere birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, kaleci transferini bitirdi.

Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli...

Kanarya, transferi için uzun uğraşlar verdiği Hırvat kalecide mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe, Dominik Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensipte anlaştı.

Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli...

İSTANBUL'A GELDİ

Livakovic, Hırvatistan'dan kalkan uçakla perşembe günü saat 13:10 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli...

28 yaşındaki file bekçisini sarı-lacivertli kulübün idari menajeri Emir Yolaç karşıladı.

Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli...

Havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmayan Hırvat file bekçisi, Fenerbahçe atkısı ile poz verdi. Livakovic'in yanı sıra eşi ve menajeri, kendilerini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli...

TARAFTARI SELAMLADI

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a getirdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Twente maçı öncesi sahaya gelerek, sarı-lacivertli taraftarları selamladı.

Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli...

Sahanın ortasına gelen Livakovic'e Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla destek verdi.

Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli...

Dominik Livakovic, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli...

Takvim'in haberine göre; bu transferde Kanarya'nın Livakovic için Dinamo Zagreb kulübüne 7+1 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli...

Livakovic için daha önce 9-10 milyon Euro gibi bonservis rakamları konuşuluyordu.

Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'nin Altay Bayındır için de Manchester United ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli...

Bu transferden sarı-lacivertlilerin kasasına 7 milyon Euro civarında bir para gireceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli...

Bu durumda Livakovic operasyonu, en az maliyetle gerçekleştirilmiş olacak.

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