Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic gerçeği! Bonservis bedeli...

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, performansıyla tartışma konusu olan Altay Bayındır'ın yerine kaleci arayışlarını sürdürüyordu.
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, performansıyla tartışma konusu olan Altay Bayındır'ın yerine kaleci arayışlarını sürdürüyordu.
Başta Dominik Livakovic olmak üzere birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, kaleci transferini bitirdi.
Kanarya, transferi için uzun uğraşlar verdiği Hırvat kalecide mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, Dominik Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensipte anlaştı.
İSTANBUL'A GELDİ
Livakovic, Hırvatistan'dan kalkan uçakla perşembe günü saat 13:10 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
28 yaşındaki file bekçisini sarı-lacivertli kulübün idari menajeri Emir Yolaç karşıladı.
Havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmayan Hırvat file bekçisi, Fenerbahçe atkısı ile poz verdi. Livakovic'in yanı sıra eşi ve menajeri, kendilerini bekleyen araçla alandan ayrıldı.
TARAFTARI SELAMLADI
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a getirdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Twente maçı öncesi sahaya gelerek, sarı-lacivertli taraftarları selamladı.
Sahanın ortasına gelen Livakovic'e Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla destek verdi.
Dominik Livakovic, sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.
Takvim'in haberine göre; bu transferde Kanarya'nın Livakovic için Dinamo Zagreb kulübüne 7+1 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.
Livakovic için daha önce 9-10 milyon Euro gibi bonservis rakamları konuşuluyordu.
Fenerbahçe'nin Altay Bayındır için de Manchester United ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
Bu transferden sarı-lacivertlilerin kasasına 7 milyon Euro civarında bir para gireceği ifade ediliyor.
Bu durumda Livakovic operasyonu, en az maliyetle gerçekleştirilmiş olacak.