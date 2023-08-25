2 değişiklik yapıldı

Fenerbahçe, Twente ile oynayacağı Konferans Ligi play-off ilk maçı öncesinde kadrosunda iki değişiklik yaptı. İsmail Kartal'ın kararının ardından yapılan açıklamada; "Twente maçı UEFA Listesine Peres ve Zajc'ın yerine Osayi-Samuel ve Bartuğ dahil edilmiştir" denildi.
Fenerbahçe, Twente ile oynayacağı Konferans Ligi play-off ilk maçı öncesinde kadrosunda iki değişiklik yaptı. İsmail Kartal'ın kararının ardından yapılan açıklamada; "Twente maçı UEFA Listesine Peres ve Zajc'ın yerine Osayi-Samuel ve Bartuğ dahil edilmiştir" denildi.