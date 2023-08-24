TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte ayrılık! İsmail Kartal'ın gözdeleri gidiyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, transferde yeniden atağa kalktı.
Performansıyla tartışma konusu olan Altay Bayındır'ın yerine takviye yapmak için uzun süredir girişimlerini sürdüren Kanarya, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.
Dominik Livakovic'te mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, Altay Bayındır ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Milli kalecinin Manchester United ile anlaşma sağladığı ve İngiliz devi için sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır sonrası iki ayrılık daha yolda...
FERDİ VE İSMAİL'E TEKLİFLER VAR
Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için de teklifler alıyor.
FERDİ'Yİ AJAX VE NAPOLI İSTİYOR
Geçtiğimiz sezondan beri yükselen formunu devam ettiren genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu için Ajax ve Napoli'nin devrede olduğu aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Ferdi için teklif yapacak olan Napoli ve Ajax, Fenerbahçe yönetimi ile masaya oturacak.
İSMAİL'E ALMANYA'DAN TALİPLER VAR
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte formu yükselmeye başlayan İsmail Yüksek'in talipleri artıyor.
Son oynanan Maribor maçında dikkat çeken İsmail Yüksek için Alman ekibi Bayer Leverkusen ciddi bir şekilde ilgileniyor.
Piyasa değeri 4 milyon Euro İsmail Yüksek'in gösterdiği performans dikkat çekerken, Fenerbahçe yönetimi iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncusunu satmayı planlıyor.
Konferans Ligi'nde iyi bir performans ortaya koyan İsmail, 4 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Oyuncunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.