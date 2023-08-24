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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte ayrılık! İsmail Kartal'ın gözdeleri gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic ile anlaşma sağlayan ve milli kalecisi Altay Bayındır'ı İngiliz devi Manchester United'a göndermeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde Altay sonrası iki ayrılık daha yolda. İşte o isimle ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 12:42
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte ayrılık! İsmail Kartal'ın gözdeleri gidiyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte ayrılık! İsmail Kartal'ın gözdeleri gidiyor

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, transferde yeniden atağa kalktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte ayrılık! İsmail Kartal'ın gözdeleri gidiyor

Performansıyla tartışma konusu olan Altay Bayındır'ın yerine takviye yapmak için uzun süredir girişimlerini sürdüren Kanarya, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte ayrılık! İsmail Kartal'ın gözdeleri gidiyor

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte ayrılık! İsmail Kartal'ın gözdeleri gidiyor

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte ayrılık! İsmail Kartal'ın gözdeleri gidiyor

Dominik Livakovic'te mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, Altay Bayındır ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte ayrılık! İsmail Kartal'ın gözdeleri gidiyor

FERDİ'Yİ AJAX VE NAPOLI İSTİYOR

Geçtiğimiz sezondan beri yükselen formunu devam ettiren genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu için Ajax ve Napoli'nin devrede olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte ayrılık! İsmail Kartal'ın gözdeleri gidiyor

Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Ferdi için teklif yapacak olan Napoli ve Ajax, Fenerbahçe yönetimi ile masaya oturacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte ayrılık! İsmail Kartal'ın gözdeleri gidiyor

İSMAİL'E ALMANYA'DAN TALİPLER VAR

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte formu yükselmeye başlayan İsmail Yüksek'in talipleri artıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte ayrılık! İsmail Kartal'ın gözdeleri gidiyor

Son oynanan Maribor maçında dikkat çeken İsmail Yüksek için Alman ekibi Bayer Leverkusen ciddi bir şekilde ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte ayrılık! İsmail Kartal'ın gözdeleri gidiyor

Piyasa değeri 4 milyon Euro İsmail Yüksek'in gösterdiği performans dikkat çekerken, Fenerbahçe yönetimi iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncusunu satmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de çifte ayrılık! İsmail Kartal'ın gözdeleri gidiyor

Konferans Ligi'nde iyi bir performans ortaya koyan İsmail, 4 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Oyuncunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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