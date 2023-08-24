Manchester United'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Girişimler başladı

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezona göre kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına yeniden hız verdi.
Son olarak Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaşan sarı-Kanarya, bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkatleri çekti.
Başta Dusan Tadic ve Edin Dzeko olmak üzere birçok yıldızı renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Fred olmuştu.
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı yıldızı 9 milyon 743 bin 589 Euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı.
Bonservis bedelinin 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödeneceği ve FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedellerinin taraflarca yarı yarıya paylaşılacağı bildirilirken, oyuncuyla da 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.
ANTHONY MARTIAL İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Takvim'in haberine göre; yıldız orta saha Fred'in transferinde Ada ekibiyle iyi ilişkiler kuran Kanarya'da transferden sorumlu yetkililer, bu kez Anthony Martial için titiz bir çalışma başlattı.
Santrfor, sol kanat ve sağ kanatta görev yapabilen 1.81'lik Martial, 2015'ten United'da oynuyor.
Oyuncunun Manchester United ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Ayrıca United isterse, 1 yıl daha sözleşmeyi uzatma hakkına sahip.
Daha önce Lyon ve Monaco'da görev yapan Martial'a güncel verilere göre 15 milyon Euro bedel biçiliyor.
Geçen sezon 29 maçta 9 gol, 3 asist üreten yıldız isim bu sezon ise 1 maçta 5 dakika süre aldı.
Martial, kariyerinde 385 maçta 104 gol, 62 asist kaydetti.