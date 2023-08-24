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Manchester United'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Girişimler başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Fred sonrası Manchester United'dan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 16:24
Manchester United'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Girişimler başladı

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Girişimler başladı

Geçtiğimiz sezona göre kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına yeniden hız verdi.

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Girişimler başladı

Son olarak Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaşan sarı-Kanarya, bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkatleri çekti.

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Girişimler başladı

Başta Dusan Tadic ve Edin Dzeko olmak üzere birçok yıldızı renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Fred olmuştu.

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Girişimler başladı

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı yıldızı 9 milyon 743 bin 589 Euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı.

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Girişimler başladı

Bonservis bedelinin 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödeneceği ve FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedellerinin taraflarca yarı yarıya paylaşılacağı bildirilirken, oyuncuyla da 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Girişimler başladı

ANTHONY MARTIAL İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Takvim'in haberine göre; yıldız orta saha Fred'in transferinde Ada ekibiyle iyi ilişkiler kuran Kanarya'da transferden sorumlu yetkililer, bu kez Anthony Martial için titiz bir çalışma başlattı.

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Girişimler başladı

Santrfor, sol kanat ve sağ kanatta görev yapabilen 1.81'lik Martial, 2015'ten United'da oynuyor.

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Girişimler başladı

Oyuncunun Manchester United ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Girişimler başladı

Ayrıca United isterse, 1 yıl daha sözleşmeyi uzatma hakkına sahip.

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Girişimler başladı

Daha önce Lyon ve Monaco'da görev yapan Martial'a güncel verilere göre 15 milyon Euro bedel biçiliyor.

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Girişimler başladı

Geçen sezon 29 maçta 9 gol, 3 asist üreten yıldız isim bu sezon ise 1 maçta 5 dakika süre aldı.

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