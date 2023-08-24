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Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosunda değişiklik! Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz dahil edildi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında Twente ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Miha Zajc ile Luan Peres kadrodan çıkarıldı yerlerine Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz dahil edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 12:28 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 12:44
Fenerbahçe'nin Twente maçı kadrosunda değişiklik! Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz dahil edildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda bugün Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın kadrosunda iki değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Luan Peres ve Miha Zajc'ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz kadroya dahil edildi

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği son listede şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Bright Osayi Samuel, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Bartuğ Elmaz, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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