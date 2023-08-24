Fenerbahçe'de Dusan Tadic'ten Twente galibiyeti sonrası flaş sözler!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yi 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE DUSAN TADIC'IN AÇIKLAMALARI:

Kolay bir maç değildi. Twente iyi oynamaya çalışan bir ekip. 1-0 da öne geçtiler. Taraftarımızı bizim için ne kadar büyük itici güç olduklarını gösterdiler.

Fenerbahçe'ye gelme amacım da buydu, burada liderlik etmek. Gençlere yardımcı olmaya, Fenerbahçe'nin kupalar kazanmasına yardımcı olmak için. Yapmamız gereken elimizden gelenin en iyisini yapmak ve bu taraftarı mutlu etmek.