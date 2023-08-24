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Fenerbahçe Twente maçı CANLI

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçnda sahasında Twente'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, Hollanda'da oynanacak olan rövanş maçı öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 20:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 21:10
Fenerbahçe Twente maçı CANLI

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi Twente'yi konuk ediyor.

Sarı-lacivertliler, Hollanda'da oynanacak olan rövanş maçı öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.

Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz....

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Ryan Kent, Szymanski, Tadic, Batshuayi

Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjolo, Rots, Regeer, Steijn, Ugalde

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Twente maçı TSİ ile 20.00'de başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 259. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 258 kez boy gösterdi. Bu süreçte 99 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 341 kez havalandırırken, kalesinde 368 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 7. MAÇ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 7. kez mücadele edecek. Bu sezon organizasyonun 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşen Kanarya, rakibini 5-0 ve 4-0'lık skorlarla yenerek turnuva dışında bıraktı. 3. turda ise Slovenya ekibi Maribor'la mücadele eden Kanarya, her iki maçta da (3-1, 3-0) sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Konferans Ligi'nde 19 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü.

TWENTE İLE 14 YIL SONRA

Hollanda temsilcisi ile 14 yıl sonra karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibiyle 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele etti. İstanbul'da oynanan maçı Twente 1-0 kazanırken, deplasmanda ise Fenerbahçe sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Fenerbahçe, tek yenilgisini aldığı rakibi önünde grubu 15 puanla lider tamamlamıştı.

İNGİLİZ HAKEM ANDREW MADLEY DÜDÜK ÇALIYOR

Fenerbahçe ile Twente arasında oynanan müsabakada İngiliz hakem Andrew Madley düdük çalıyor. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury.

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