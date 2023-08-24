FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer itirafı! "Umarım Altay başarılı olur"

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Twente'yi sahasında 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 1-1'i yakaladıktan sonra mücadelenin tek taraflı geçtiğini belirtti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ferdi, 1-0 yenik duruma düşmenin kendileri adına zor bir an olduğunu dile getirdi.

Mücadelede beraberliği çabuk yakaladıklarının altını çizen Kadıoğlu, "Skoru 1-1 yapabildik ve bu golü bulduktan sonra tek taraflı bir maça döndü. Sabırlı oynadık ve birbirinden güzel goller attık. Taraftarlarımız da bugün harikaydı. Harika bir şov olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Takımdan ayrılması gündemde olan Altay Bayındır'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin bugün sahaya çıkartarak taraftarı selamlattığı kaleci Dominik Livakovic hakkında da konuşan Ferdi Kadıoğlu, şöyle devam etti:

"Altay çok iyi bir kaleci ve aynı zamanda harika bir karakter. Onun için en iyisini diliyorum. Umarım gittiği yerde çok başarılı olur. Yeni kalecimize karşı 1 kez oynama fırsatı bulmuştum ve o maçta birçok kurtarış yapmıştı. Umarım aynı şekilde bize yardımcı olur."

"Bunun için (Şampiyonluk) savaşacağız"

Geride kalan 7 resmi maçta da forma giyen isimlerden olduğu hatırlatılan Ferdi Kadıoğlu, her maçta forma giydiği için mutlu olduğunu söyledi.

3-4 günde bir maç yapmanın kendisi için güzel olduğunu ve kendisini mutlu ve fit hissettiğini sözlerine ekleyen genç oyuncu, "Umarım bu şekilde devam ederim. Geçen sene de çok fazla maç oynamıştım, buna alışkınız. Aynı zamanda bu süreci hem hocamız hem de teknik heyetimiz çok iyi şekilde yönetiyorlar." açıklamasında bulundu.

Takım içinde çok iyi bir grup olduğunu ve gerçek lider oyuncularla beraber olduklarını vurgulayan Ferdi, Fenerbahçe'nin hem ligdeki hem de Avrupa'daki şampiyonluk şansı hakkında da konuşarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İyi bir grubumuz var. Hem genç hem de tecrübeli oyuncularımız var. Bizim için iyi bir karışım. Bunun için (Şampiyonluk) savaşacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok çalışacağız. Uzun bir sezon olacak bizim için. Herkesin fit olması önemli. Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürürsek şansımızın olduğunu düşünüyorum."