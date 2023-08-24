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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko'dan flaş hamle! İsmail Kartal'la görüştürdü

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun yıldız ismi İsmail Kartal'la görüştürdüğü ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 10:20
FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko'dan flaş hamle! İsmail Kartal'la görüştürdü

İsmail Kartal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Rade Krunic için Fenerbahçe, fiyat yükseltti ve tüm imkanlarını seferber etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko'dan flaş hamle! İsmail Kartal'la görüştürdü

Oyuncuyu ikna eden takımın yeni yıldızı Edin Dzeko da hocası İsmail Kartal ile Krunic'i telefonda görüştürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko'dan flaş hamle! İsmail Kartal'la görüştürdü

Boşnak oyuncunun Kartal'la görüşmesinin ardından kafasındaki tüm soru işaretlerinin gittiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko'dan flaş hamle! İsmail Kartal'la görüştürdü

Krunic de Milan'a transfere izin vermesi yönünde baskı kurmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko'dan flaş hamle! İsmail Kartal'la görüştürdü

29 yaşındaki Krunic, Milan'la şu ana kadar 126 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko'dan flaş hamle! İsmail Kartal'la görüştürdü

Boşnak orta saha, forma giydiği maçlarda 3 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko'dan flaş hamle! İsmail Kartal'la görüştürdü

RADE KRUNIC KİMDİR?

7 Ekim 1993 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko'dan flaş hamle! İsmail Kartal'la görüştürdü

Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Foca'da başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko'dan flaş hamle! İsmail Kartal'la görüştürdü

2014 yılında Donji Srem'den Hellas Verona'ya transfer oldu. 2019'da ise Milan'ın yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko'dan flaş hamle! İsmail Kartal'la görüştürdü

Orta sahanın merkezinde görev alan Krunic, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko'dan flaş hamle! İsmail Kartal'la görüştürdü

Yıldız futbolcu, Bosna Hersek Milli Takımı'yla çıktığı 29 karşılaşmada 4 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko'dan flaş hamle! İsmail Kartal'la görüştürdü

Krunic'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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