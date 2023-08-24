FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko'dan flaş hamle! İsmail Kartal'la görüştürdü

İsmail Kartal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Rade Krunic için Fenerbahçe, fiyat yükseltti ve tüm imkanlarını seferber etti.
İsmail Kartal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Rade Krunic için Fenerbahçe, fiyat yükseltti ve tüm imkanlarını seferber etti.
Oyuncuyu ikna eden takımın yeni yıldızı Edin Dzeko da hocası İsmail Kartal ile Krunic'i telefonda görüştürdü.
Boşnak oyuncunun Kartal'la görüşmesinin ardından kafasındaki tüm soru işaretlerinin gittiği öğrenildi.
Krunic de Milan'a transfere izin vermesi yönünde baskı kurmaya başladı.
29 yaşındaki Krunic, Milan'la şu ana kadar 126 maça çıktı.
Boşnak orta saha, forma giydiği maçlarda 3 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.
RADE KRUNIC KİMDİR?
7 Ekim 1993 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Foca'da başladı.
2014 yılında Donji Srem'den Hellas Verona'ya transfer oldu. 2019'da ise Milan'ın yolunu tuttu.
Orta sahanın merkezinde görev alan Krunic, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Yıldız futbolcu, Bosna Hersek Milli Takımı'yla çıktığı 29 karşılaşmada 4 gole imzasını attı.
Krunic'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...