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Fenerbahçe Dominik Livakovic transferini açıkladı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandığını ve Hırvat kalecinin gün içerisinde İstanbul'a geleceğini açıkladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 09:10 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 09:20
Fenerbahçe Dominik Livakovic transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferi için oyuncu ve kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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