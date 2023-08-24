Fenerbahçe Dominik Livakovic transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferi için oyuncu ve kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.