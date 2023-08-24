Haberler Fenerbahçe En iyi şekilde hazırlandık

En iyi şekilde hazırlandık

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Twente maçı öncesinde şunları söyledi: "En iyi şekilde hazırlanıyoruz. İyi futbolla, avantajlı bir skor almak istiyoruz. Başarırsak cok mutlu olacağız. Son antrenmandan sonra kadro şekillenecek. Livakovic transferi yonetimin kontrolunde gidiyor. Altay'ın durumu kesinleşmedi. Akşam idmana cıkacak."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
En iyi şekilde hazırlandık
Fenerbahçe teknik direktoru İsmail Kartal, Twente macı oncesinde şunları soyledi: "En iyi şekilde hazırlanıyoruz. İyi futbolla, avantajlı bir skor almak istiyoruz. Başarırsak cok mutlu olacağız. Son antrenmandan sonra kadro şekillenecek. Livakovic transferi yonetimin kontrolunde gidiyor. Altay'ın durumu kesinleşmedi. Akşam idmana cıkacak."
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da Sergio Oliveira’nın yerine milli yıldız geliyor! Transferde Fenerbahçe’ye dev çalım…
Milyonların gözü Merkez Bankası'nda! Faiz artırımı olacak mı?
Verratti adım adım Cimbom'a geliyor!
F.Bahçe'ye bir dünya yıldızı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den fırsat transferi!
Altay Bayındır İngiliz devine!
A101'DE ALDIN ALDIN | 24 Ağustos aktüel ürünler... Bu fırsatlar kaçmaz!
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 AĞUSTOS | Bugün sizi neler bekliyor?
Deprem son dakika 24 Ağustos 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yetiş Torreira Yetiş Torreira 07:26
Mauro Icardi kapıyı araladı Mauro Icardi kapıyı araladı 07:25
G.Saray kazandı ülke puanı uçtu! G.Saray kazandı ülke puanı uçtu! 01:16
Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Teklifler var" Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Teklifler var" 01:16
G.Saray Norveç'te kazandı! G.Saray Norveç'te kazandı! 01:16
G.Saray'ın penaltı itirazına hakemden ret! İşte o pozisyon G.Saray'ın penaltı itirazına hakemden ret! İşte o pozisyon 01:16
Daha Eski
G.Saray'ın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon G.Saray'ın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon 01:16
Kocadağ MHK'nın Beşiktaş'a cevabını açıkladı! Kocadağ MHK'nın Beşiktaş'a cevabını açıkladı! 01:16
Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! 01:16
Sultanlar set vermedi! Sultanlar set vermedi! 01:16
İsmail Kartal'dan flaş Altay ve Livakovic açıklaması! İsmail Kartal'dan flaş Altay ve Livakovic açıklaması! 01:16
F.Bahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve G.Saray... F.Bahçe transferde durmuyor! Çılgın rakam ve G.Saray... 01:16