En iyi şekilde hazırlandık

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Twente maçı öncesinde şunları söyledi: "En iyi şekilde hazırlanıyoruz. İyi futbolla, avantajlı bir skor almak istiyoruz. Başarırsak cok mutlu olacağız. Son antrenmandan sonra kadro şekillenecek. Livakovic transferi yonetimin kontrolunde gidiyor. Altay'ın durumu kesinleşmedi. Akşam idmana cıkacak."
Fenerbahçe teknik direktoru İsmail Kartal, Twente macı oncesinde şunları soyledi: "En iyi şekilde hazırlanıyoruz. İyi futbolla, avantajlı bir skor almak istiyoruz. Başarırsak cok mutlu olacağız. Son antrenmandan sonra kadro şekillenecek. Livakovic transferi yonetimin kontrolunde gidiyor. Altay'ın durumu kesinleşmedi. Akşam idmana cıkacak."