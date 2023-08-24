Dzeko Kartal'ı Krunic'le görüştürdü

İsmail Kartal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Rade Krunic için Fenerbahçe fiyat yükseltti ve tüm imkanlarını seferber etti. Oyuncuyu ikna eden takımın yeni yıldızı Edin Dzeko da hocası İsmail Kartal ile Krunic'i telefonda görüştürdü. Boşnak oyuncunun Kartal'la görüşmesinin ardından kafasındaki tüm soru işaretlerinin gittiği öğrenildi. Krunic de Milan'a transfere izin vermesi yönünde baskı kurmaya başladı.
İsmail Kartal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Rade Krunic için Fenerbahçe fiyat yükseltti ve tüm imkanlarını seferber etti. Oyuncuyu ikna eden takımın yeni yıldızı Edin Dzeko da hocası İsmail Kartal ile Krunic'i telefonda görüştürdü. Boşnak oyuncunun Kartal'la görüşmesinin ardından kafasındaki tüm soru işaretlerinin gittiği öğrenildi. Krunic de Milan'a transfere izin vermesi yönünde baskı kurmaya başladı.