Fener'in 12. harikası

Fenerbahçe'nin kalesi artık Dominik Livakovic'e emanet... Hırvat kaleciyle ve kulübü Dinamo Zagreb'le her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki eldiveni İstanbul'a getirecek. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Livakovic, ardından 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe, bu transfer için Hırvat temsilcisine, 9 milyon euro bonservis artı 1 milyon euro da bonus ödeyecek. Dominik Livakovic de senelik 2 milyon euro kazanacak.

HIRVATLAR DOĞRULADI

Hırvat basınından Jutarnji de bu transfer görüşmesini doğruladı. Dünkü haberde Livakovic'in çarşamba günü (bugün) İstanbul'da olacağı belirtildi, Liva'nın yarın oynanacak olan Sparta Prag maçında forma giymeyeceğinin de altı çizildi. 28 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe'nin bu sezonki 12. transferi olacak. İki kulüp arasında yazışmalar devam ediyor. Ödeme planı üzerinde uzlaşma sağlanırsa Livakovic bu akşam İstanbul'a gelecek.

DİNAMO ZAGREB'E RET

Dinamo Zagreb yönetimi, pazartesi günü Dominik Livakovic ile bir kez daha görüştü. Maaşına zam yapmayı öneren Hırvat yetkililer, en azından ocak ayına kadar kalmasını istedi ancak Livakovic, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirterek bu teklifi geri çevirdi.

KABUL ETMEDİ

Fenerbahçe ile transfer döneminin başından bu yana görüşen Livakovic, ayrıca Sevilla, Villarreal, Almeria ve Suudi Arabistan kulüpleriyle de görüştü ama Fenerbahçe ile el sıkıştı.