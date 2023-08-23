Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan flaş Livakovic ve Altay Bayındır açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu 1. maçında 24 Ağustos Perşembe günü Twente'yi evinde konuk edecek.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculardan Sebastian Szymanski, maçtan önce basın toplantısında konuştu.

SZYMANSKI: İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIM

Fenerbahçe'de iyi bir başlangıç yaptım. Ben değil, takım için de bu geçerli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sıkı çalışıyorum. Kimin gol attığı, asist yaptığı önemli değil. Kazanmak önemli.

Twente topa hakim olmaya çalışan, iyi futbol oynayan bir ekip. Geçen sene onlara karşı 2 maçta oynadım. Neler yapabileceklerini biliyorum. Maça iyi hazırlandık. Kazanmak istiyoruz.

Taraftarımızın bana gösterdiği ilgi ve sevgiyi beklemiyordum. Hepimizi böyle destekliyor olmaları çok mutlu edici. Biz de bu mutluluğu taraftarımızla paylaşıyoruz. Buradaki tutku, Avrupa'ya göre çok farklı. Bunu çok sevdim.

İSMAİL KARTAL: TWENTE TİPİK BİR HOLLANDA FUTBOLU OYNUYOR

Twente, tipik bir Hollanda futbolu oynayan takım. Yarınki maç bizim için çok önemli. Taraftarlarımızın desteğiyle iyi bir futbol oynayarak, avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz.

Birkaç tane sakat oyuncumuz var. Bazı mevkilerde daha rotasyonlu gidebilecekken, sakat oyuncularımız olduğu için çok fazla o mevkilerde rotasyon yapamıyoruz. Çok yakın zamanda bu sakat oyuncularımızın bir bölümü takıma katılacaklar.

Kas yorgunluğunu tespit etme durumunu 3 sene önce bir Anadolu kulübünde keşfettik ve denedik. Fenerbahçe'de de olduğunu biliyorduk. Buna 2 tane yenilik kattık. Futbolcuların kas yorgunluğuna bakıyoruz. Ayrıca bazı aletlerle futbolcuların yorgun olup olmadığını, gece kaç saat uyuduğunu tespit ediyoruz. Artık bunun içine girdik. Sakatlık riskini minimuma indirmek için hazırlanıyoruz. Şu an iyi yoldayız. Milli maç arasında çok daha iyi olacağız.

Maçın gidişatına göre, rakibin hamlelerine göre değişiklikler yapıyorum. Samsunspor maçında da öyle bir zeminde, öyle bir dakikada Umut'un girmesi ve topu tutması gerekiyordu. Başka bir nedeni yoktu. Umut da bizim takımın oyuncularından bir tanesi. Daha fazla bir şeyler vereceğini tahmin ettiğim için Umut'u tercih ettim.

Samsunspor maçında 10 Türk oynaması tesadüf. Daha dinlenik ve daha sağlıklı oyuncular tercih ettiğimiz için böyle bir durum oldu. Her maçın hikayesi farklıdır. Her maç 10 Türk olacak diye bir şey yok.

OOSTERWOLDE AÇIKLAMASI YAPTI!

Jayden Oosterwolde sezon başından bu yana sürekli gelişim içerisinde. Twente maçında oynayıp oynamayacağına karar vereceğim.

LIVAKOVIC'İN TRANSFERİ HAKKINDA KONUŞTU!

Dominik Livakovic için bir şey söylemem doğru olmaz. Başkan ve yönetimin kontrolünde gidiyor.

ALTAY BAYINDIR BU AKŞAM İDMANA ÇIKACAK!

Altay Bayındır bu akşam idmana çıkacak. Kesinleşen bir transfer durumu yok. Kesinleşince kulüp açıklar.