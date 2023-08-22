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Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Samsunspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 09:05
Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – İSMAİL KARTAL İYİ YÖNETİYOR

Samsun'da aşırı nem ve yüksek sıcaklığa rağmen sahada mücadele eden 22 futbolcuya da "Helal olsun" demek gerek. İlk yarıya baktığınızda kalite var mı eh! İki takım da taktik anlayışlarını yapmaya çalıştı. Birbirlerini iyi analiz etmişler ona göre oynadılar. Samsunspor yeni bir takım, alt ligden gelmesine rağmen sahadaki duruşu iyiydi. Bölgeler arasında hiç kopukluk yoktu. Samsunspor taraftarını da tebrik ediyorum tribünler doluydu. Ben o tribünleri iyi bilirim daha 16 yaşındayken ilk profesyonel maçıma çıkmıştım Samsun'da ve gol atmıştım.

Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sezon başında bir takım ne kadar puan alırsa o kadar avantaj. Fenerbahçe bu anlamda çok kritik bir deplasmandan galibiyetle ayrıldı. Bir de şu var Samsunspor takımı çok kimsenin başını ağrıtır içeride ve dışarıda. Daha bir oturacak, daha bir şekillenecek bu takım belli. Fenerbahçe buradan 3 puan alarak çok güzel kaçtı. Attı attı kaçtı yani çok takım buradan kaçamaz! O yüzden Fenerbahçe adına çok kritik bir galibiyetti.

Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin diğer takımlara göre avantajı şu; Sarı-lacivertliler alacağı futbolcuları bayağı önceden belirledi ve transferi erken yaptı. Gelen adamları da direkt oynattılar ve takıma monte ettiler. Samsunspor karşısında da aldığı iki oyuncuyu oynattılar. Fenerbahçe'nin o avantajı var. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şu ana kadar yeni transferleri çok iyi kullandı.

Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dzeko iki maçta çıktı gollerini attı takımı taşıdı. Cengiz Ünder bugün bir sakatlığı oldu ama iyi oynadı, golünü attırdı. Fenerbahçe yaptığı yatırımın karşılığını alıyor gibi görünüyor ama bunun devamı gelecek mi, önemli olan o!

Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – KALİTE-USTALIK

Samsunspor temposunu karşılayıp, yumuşatıp, oyunu rakip sahaya getirdi Fenerbahçe. Seyircisinin coşkusu, yüksek konsantrasyon ile kırmızı-beyazlı ekip güç denemesi yaptı. Sonra saha kalitesi kendi dengesini yarattı. Gözler Fred ve Cengiz Ünder'de. İki yıldız transferin ilk maçlarında "fark yaratırız" mesajını vermeye hemen başladılar.

Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hüseyin Hoca'nın beşi geride, üçü orta sahada, sekiz oyunculu duvarına, hızlı hücumcular ile katkı sağlamayı planladı. Başarılı da oldu. Şöyle ki; İsmail hoca döneminde Fenerbahçe hiçbir rakibe bu kadar şut çekme imkanı vermemişti. Alan genişletip, birebirlerde başarılı Fofana gibi forvetlerini İrfan Can Eğribayat'ın alanına soktu. Fenerbahçe ise önlemler yumağından, kendi pozisyonları üretmenin peşindeydi.

Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dzkeo'nun dört isabetsiz vuruşuyla bitti ilk yarı. Böylesine kalabalık içinde Bosnalı golcüyü topla buluşturmayı da başardılar. Devre bittiğinde, "Zor maç ama Fenerbahçe her an gol atabilir" yorumu vardı. Cengiz'in iki stoper arasındaki Dzeko'yu bulması bir kalite, Dzeko'nun golü çıkarması ustalıktı. Kilidi kırmayı başardılar, rahatladılar ve riski rakibin üstüne bıraktılar.

Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fred'in ofsayta takılan ikinci golündeki paslaşmalar, gözlerdeki "pası" sildi. Bir ayak mesafesi ile yakalandı Tadic. Pozisyonda Samsunsporlu oyuncuların topa dokunması, "baskı altındaydılar, kontrollü ele geçirmediler" yorumuyla, birkaç hamle geriye dönüldü. Bu güzel gole yazık oldu.

Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail Kartal tebriği hak ediyor. Altı oyuncusunu değiştirdi ama oyunu değişmedi. Maçı büken, "Benim dediğim olur" diyen, gireni – çıkanı ile aynı sorumluluğu taşıyan bir takım yaptı. Hüseyin Eroğlu'nu da bir planı olan, buna sadık kalıp, vazgeçmeyen bir ekip yaptığı için kutlarız. Sorunlu ilk haftaların her kesin başına bela olacak takımını izletti bize...

Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL – ÇAKMAKTAŞ

Öncelikle şunu söyleyeyim; Samsunspor tribünlerine bayıldım. İşte ismi süper olan ligin takımı böyle olur. Sezona keyfin babasını katacaklarına eminim. Şu zemin problemimi çözmeleri şartıyla! Maçın ilk yarısı iki takımında birbirlerini ölçüp tartmasıyla geçti. İsmail Kartal büyük planını kanatlar üzerine kurmuştu. Lakin ne yaptığını bilen Samsun savunması dengeli ve dikkatliydi.

Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu tip durumlarda merkez hücumu önem kazanıyor. Ne Mert Hakan ne de İsmail atak başlangıcını yapabilecek kalibrede değiller. Fred ilk maçı olmasına rağmen önemli bir kalite olduğunu hepimize gösterdi. Attığı ama sayılmayan golde bence hakem hatası vardı. Aksiyonun başına dön diyor kural. Bu hakemler neredeyse maçın başına dönecekti!

Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Top Samsunspor'un kontrolüne geçtiği anda işte tam da orası aksiyon başlangıcı kabul edilir. Ne yazık hakemler dahi bu kuralı bilmiyor. Biz neyi kime anlatıyoruz? 60'a 40 topla oynayan, 1'e karşı 0.1 gol beklentisiyle oynayan Fenerbahçe galibiyeti hak etti. Eksikler elbette var. Ama Fred'in yanına yapılacak istasyon transferi sarı-lacivertlilerin lige ağırlığını koymasını sağlayacaktır.

Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Szymanski'nin bir rahatsızlığı olduğu söylendi. Zaten sıkıntı olmasa bence kadroya yazılacak ilk isim. Bu sezona çok net damgasını vuracak. Kısa bir süre oyuna girmesine rağmen ayağına değen her topu olumlu değerlendirdi. Fenerbahçe 7 haneli rakamlara satabileceği yeni bir oyuncu buldu. Bu Samsunspor çok can yakar. Her takıma deplasman gibi deplasman olacak.

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