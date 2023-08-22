Hiç kolay olmadı

F.Bahçe'den 12.3 milyon Euro'ya Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai; transfer süreciyle ilgili konuştu. Macar stoper, sarı lacivertli takımdan ayrılmanın zor olduğunu dile getirdi. Szalai "Fenerbahçe'de harika bir iki buçuk yıl geçirdim, ailenin bir parçası oldum. Orada olgun bir oyuncu oldum. Veda etmek kolay olmadı, duygusal zamanlar geçirdim" diye konuştu.

PLANLI ŞEKİLDE YÜKSELDİM

Szalai ayrıca futbolunu bilinçli şekilde yükselttiğini söyledi. tecrübeli stoper "Kariyerimi planlı bir şekilde inşa ettik, adım adım inşa edip gelişmek ve fırsat geldiğinde bundan faydalanmak iyi oldu. Yani tamamen bilinçli bir planlama ve geliştirme sürecinin parçasıydı. Bir kez daha burada, Bundesliga'da olduğum için çok mutluyum" dedi.