FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dominik Livakovic'e beklenmedik teklif! Ocak ayına kadar...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Şu ana kadar çıktığı tüm resmi maçları kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, transferde yeniden atağa kalktı.
Son olarak Cengiz Ünder ve Fred takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Kanarya'da gözler kaleci ve orta saha transferine çevrildi.
Yönetim, orta saha bölgesi için başta Rade Krunic olmak üzere Thomas Partey ve Tanguy Ndombele gibi isimleri gündemine aldı.
Ancak sarı-lacivertliler orta saha takviyesinden önce kaleci transferini bitirmek istiyor.
Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla tartışma konusu oldu.
Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK maçında yediği golle taraftarın tepkisini çeken 25 yaşındaki eldiven, kaleyi İrfan Can Eğribayat'a kaptırdı.
Adı sık sık Manchester United ile anılan Altay için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Fenerbahçe'de kale için gündemdeki bir numaralı isim Dominik Livakovic olmuştu.
Hırvat kaleciyle her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'in pürüz çıkarması nedeniyle transfere nokta koyamamıştı.
Çarşamba günü Livakovic'in resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geleceği konuşulurken, Hırvat basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
DINAMO ZAGREB'TEN LIVAKOVIC'E TEKLİF
Jutarnji'de yer alan habere göre; Dinamo Zagreb, Livakovic ile ocak ayına kadar takımda kalması için görüşme gerçekleştirdi.
TEKLİFİ REDDETTİ
Ancak Hırvat kalecinin bu teklifi reddettiği belirtildi.
Haberde Dominik Livakovic'in çarşamba günü Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geleceği aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin Livakovic transferi için Dimano Zagreb'e 9+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncuya da yıllık 2 milyon Euro maaş verileceği vurgulandı.
Dominik Livakovic bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 7 maça çıktı.
Hırvat file bekçisi kalesinde 6 gol görürken, 4 maçta da kalesini gole kapattı.
1.88 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.