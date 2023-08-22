Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dominik Livakovic'e beklenmedik teklif! Ocak ayına kadar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dominik Livakovic'e beklenmedik teklif! Ocak ayına kadar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kaleci transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı Dominik Livakovic'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Hırvat basını, çarşamba günü İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öne sürülen 28 yaşındaki file bekçisiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 18:19 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 18:20
Mert Kılıç
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dominik Livakovic'e beklenmedik teklif! Ocak ayına kadar...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dominik Livakovic'e beklenmedik teklif! Ocak ayına kadar...

Şu ana kadar çıktığı tüm resmi maçları kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, transferde yeniden atağa kalktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dominik Livakovic'e beklenmedik teklif! Ocak ayına kadar...

Son olarak Cengiz Ünder ve Fred takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Kanarya'da gözler kaleci ve orta saha transferine çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dominik Livakovic'e beklenmedik teklif! Ocak ayına kadar...

Yönetim, orta saha bölgesi için başta Rade Krunic olmak üzere Thomas Partey ve Tanguy Ndombele gibi isimleri gündemine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dominik Livakovic'e beklenmedik teklif! Ocak ayına kadar...

Ancak sarı-lacivertliler orta saha takviyesinden önce kaleci transferini bitirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dominik Livakovic'e beklenmedik teklif! Ocak ayına kadar...

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla tartışma konusu oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dominik Livakovic'e beklenmedik teklif! Ocak ayına kadar...

Çarşamba günü Livakovic'in resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geleceği konuşulurken, Hırvat basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dominik Livakovic'e beklenmedik teklif! Ocak ayına kadar...

DINAMO ZAGREB'TEN LIVAKOVIC'E TEKLİF

Jutarnji'de yer alan habere göre; Dinamo Zagreb, Livakovic ile ocak ayına kadar takımda kalması için görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dominik Livakovic'e beklenmedik teklif! Ocak ayına kadar...

TEKLİFİ REDDETTİ

Ancak Hırvat kalecinin bu teklifi reddettiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dominik Livakovic'e beklenmedik teklif! Ocak ayına kadar...

Haberde Dominik Livakovic'in çarşamba günü Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geleceği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dominik Livakovic'e beklenmedik teklif! Ocak ayına kadar...

Sarı-lacivertlilerin Livakovic transferi için Dimano Zagreb'e 9+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncuya da yıllık 2 milyon Euro maaş verileceği vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dominik Livakovic'e beklenmedik teklif! Ocak ayına kadar...

Dominik Livakovic bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 7 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dominik Livakovic'e beklenmedik teklif! Ocak ayına kadar...

Hırvat file bekçisi kalesinde 6 gol görürken, 4 maçta da kalesini gole kapattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Dominik Livakovic'e beklenmedik teklif! Ocak ayına kadar...

1.88 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.

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