F.Bahçe'ye yan bakılmıyor!

Flaş transferleriyle adından söz ettiren Fenerbahçe, Avrupa ve Süper Lig'de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip dün Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelirken sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Dzeko ve 90+8'de Szymanski attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki puanını 6'ya yükseltti. Samsunspor, 1 puanda kaldı.

KADIKÖY'E GELECEK

Süper Lig'de 2'de 2 yapan tek takım olan Kanarya, bu sezon çıktığı 6 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı ve taraftarlarını mest etti. Avrupa'da Zimbru ve Maribor'u iki kez mağlup eden Fenerbahçe, ligde de Gaziantep ve Samsun engelini kayıpsız geçti. Bu maçlarda tam 18 gol attı, 4 maçta kalesini kapattı ve sadece 2 gol yedi. Sarı-lacivertli takımın maç maratonu Perşembe günü Twente ile devam edecek. Play-off turu ilk maçı Kadıköy'de oynanacak ve temsilcimiz avantajlı bir skor için sahaya çıkacak.