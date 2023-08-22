Haberler Fenerbahçe Dze getirdi

Dze getirdi

Dzeko, kafa golüyle Samsunspor galibiyetinin kilidini açtı. Bosnalı yıldız, sarı-lacivertli formayla 4 maçta 4 gole ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 06:50
Dze getirdi

Fenerbahçe'de Edin Dzeko şov devam ediyor. Transfer edildiğinde yaşı nedeniyle eleştirilen usta krampon dün gece yine bu eleştirileri boşa çıkarırcasına başroldeydi. 37 yaşındaki forvet, zorlu Samsunspor deplasmanında sarı lacivertli takıma zaferi getiren kilidi açtı. Bosnalı futbolcu, 62. dakikada Cengiz'in ortasında topu güzel bir kafa vuruşuyla topa ağlara gönderdi. Dzeko böylece Süper Lig'de çıktığı 2 maçta 3 gole ulaştı. Yıldız golcü ayrıca Fenerbahçe formasıyla görev yaptığı 4 maçta da skor buldu, toplamda 4 gole ulaştı. Öte yandan Edin Dzeko 21 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Dzeko 2002- 03'ten (4; Washington) bu yana Fenerbahçe'nin bir Süper Lig sezonundaki ilk üç golünü atan ilk oyuncu oldu.

2'DE 2 YAPAN TEK TAKIM

Sezonu Gaziantep FK zaferiyle açan Fenerbahçe zirveye kuruldu. Dün de Samsunspor'u 2-0 mağlup eden sarı lacivertli takım, 2023-24 Süper Lig sezonuna ikide iki yaparak başlayan tek takım oldu.

YENİLER GÜÇ KATACAK

F.Bahçe hocası İsmail Kartal, Samsun'da kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kartal, "Futbol şehri Samsunspor'a bundan sonra başarı diliyorum. Bu kadar güzel atmosferde daha güzel bir zeminde oynamak isterdik. Kazandığımız için mutluyuz" dedi. "Yeni transferlerimizin kalitesi, takıma katacakları belli" diyen başarılı hoca, oyun güçlerine büyük katkı vereceklerini söyledi.

16'LIK SERİ

F.Bahçe'nin başında görev yaptığı son 16 Süper Lig karşılaşmasında mağlubiyet almayan İsmail Kartal (13 Galibiyet, 3 Beraberlik), Aykut Kocaman'dan (Aralık 2010-Ekim 2011 arasında 27 maç) bu yana sarı-lacivertli ekiple bu uzunlukta bir seri yakalayan ilk teknik direktör oldu.

KUŞ UÇMADI

Samsun-F.Bahçe mücadelesinde güvenlik önlemleri üst seviyedeydi. Tabiri caizse kuş uçurtulmadı. Karşılaşmada 980 polis ve 470 özel güvenlik elemanı görev yaptı.

SUKER TRİBÜNDE

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Suker, F.Bahçe maçı için Samsun'a geldi. Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım ile yakın dost olan Suker, özel uçakla gelip maçı protokolden izledi.

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