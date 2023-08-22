Cengiz asistle başladı

Fenerbahçe'nin M.United'dan transferi Brezilyalı Fred ile Marsilya'dan aldığı Cengiz Ünder, Samsun'da ilk kez 11'de başladı. Cengiz, Samsunspor karşısında önce sevindi ardından üzüldü. 62'de sağdan şık bir ortayla Dzeko'yu golle buluşturan milli yıldız, sonrasında 63'te sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı. Aynı zamanda Avrupa kariyerindeki ilk asistini Roma'dayken Dzeko'ya yapan Cengiz, Fenerbahçe'de de aynı kaderi yaşadı. 72'de ağları sarsan Fred'in golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 85'te sakatlanıp çıktı.