TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray 17'lik yeteneğin peşinde!

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer döneminde birçok kez rakip oldu.
Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer döneminde birçok kez rakip oldu.
İki ezeli rakip, Wilfried Zaha, Fred, Tete ve Sebastian Szymanski için karşı karşıya geldi.
Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez genç bir oyuncunun peşine düştü.
Söz konusu isim, Altay'ın genç yeteneği Efe Sarıkaya...
17 yaşındaki oyuncu, takımının Tuzlaspor'la oynadığı Trendyol 1. Lig maçında forma giydi.
Karşılaşmayı Galatasaray ve Fenerbahçeli gözlemcilerin de tribünden takip ettiği öğrenildi.
İki dev kulübün Efe Sarıkaya'yı izlemek için geldiği kaydedildi.
90 dakika oynayan Efe, girdiği 13 ikili mücadelenin 10'unu kazandı.
6 hava topu mücadelesinin 5'inde de rakiplerine üstünlük sağladı.
EFE SARIKAYA KİMDİR?
30 Kasım 2005 doğumlu olan Efe Sarıkaya henüz 17 yaşında.
İzmir doğumlu olan Efe, Altay altyapısında futbola başladı.
Stoper bölgesinde oynayan ve sol ayağını kullanan genç futbolcunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Efe'nin güncel piyasa değeri ise 550 bin Euro...