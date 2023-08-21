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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray 17'lik yeteneğin peşinde!

Son dakika transfer haberleri: Yaz döneminde birçok kez transfer kapışmasına giren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez gelecek vaat eden bir oyuncu için karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin, Trendyol 1. Lig'de forma giyen genç yeteneği mercek altına aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:28
TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe 17'lik yeteneğin peşinde!

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer döneminde birçok kez rakip oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe 17'lik yeteneğin peşinde!

İki ezeli rakip, Wilfried Zaha, Fred, Tete ve Sebastian Szymanski için karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe 17'lik yeteneğin peşinde!

Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez genç bir oyuncunun peşine düştü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe 17'lik yeteneğin peşinde!

Söz konusu isim, Altay'ın genç yeteneği Efe Sarıkaya...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe 17'lik yeteneğin peşinde!

17 yaşındaki oyuncu, takımının Tuzlaspor'la oynadığı Trendyol 1. Lig maçında forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe 17'lik yeteneğin peşinde!

Karşılaşmayı Galatasaray ve Fenerbahçeli gözlemcilerin de tribünden takip ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe 17'lik yeteneğin peşinde!

İki dev kulübün Efe Sarıkaya'yı izlemek için geldiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe 17'lik yeteneğin peşinde!

90 dakika oynayan Efe, girdiği 13 ikili mücadelenin 10'unu kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe 17'lik yeteneğin peşinde!

6 hava topu mücadelesinin 5'inde de rakiplerine üstünlük sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe 17'lik yeteneğin peşinde!

EFE SARIKAYA KİMDİR?
30 Kasım 2005 doğumlu olan Efe Sarıkaya henüz 17 yaşında.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe 17'lik yeteneğin peşinde!

İzmir doğumlu olan Efe, Altay altyapısında futbola başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe 17'lik yeteneğin peşinde!

Stoper bölgesinde oynayan ve sol ayağını kullanan genç futbolcunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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