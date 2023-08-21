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SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Samsunspor - Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Dev maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydin ve Luan Peres kririk müsabakada süre alamayacak. Samsunspor - Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:30
SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Samsunspor ile Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Fenerbahçe maçı 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Drongelen, Satka, Bola, Ntcham, Taylan, Soner, Emre, Fofana, Marius

Fenerbahçe: İrfan, Mert, Serdar, Djiku, Ferdi, Fred, İsmail, Cengiz, Symanski, Tadic, Dzeko

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FENERBAHÇE 7 EKSİKLE SAMSUNDA!

Rodrigo Becao, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydin ve Luan Peres kafilede yer almadı. Emre Mor'un ise tedavisi İstanbul'da devam ediyor. Yeni transferlerden Fred ve Cengiz Ünder de Samsun maçı kadrosunda bulunuyor.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Emir Ortakaya, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Yusuf Kocatürk, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir."

61. RANDEVU

İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip arasında Samsun'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi 4-0'lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetleri elde etti.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Samsunpor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

ASpor CANLI YAYIN

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