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Samsunspor Fenerbahçe maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler kritik maçtan 3 puanla ayrılarak lige 2'de 2 ile başlamak istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 20:54 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 21:10
Samsunspor Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor.

Sarı-lacivertliler zorlu müsabakadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Bola, Zeki, Alim, van Drongelen, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennasser, Fofana, Marius

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Fred, Cengiz, Tadic, Dzeko

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Fenerbahçe maçı 21.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

61. RANDEVU

İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip arasında Samsun'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi 4-0'lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetleri elde etti.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALIYOR

Samsunpor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mustafa Savranlar yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu.

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