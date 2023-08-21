Krunic teklifi hala yetersiz

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Rade Krunic için AC Milan'a yaptığı teklifin yetersiz olduğunu vurguladı. Corriere dello Sport'un haberinde; "Fenerbahçe Krunic'te ısrar ediyor ama teklifi tatmin edici değil. Milan neredeyse teklif edilenin iki katına yakınını istiyor" ifadeleri yer aldı. F.Bahçe, 7 milyon euro önermişti.
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Rade Krunic için AC Milan'a yaptığı teklifin yetersiz olduğunu vurguladı. Corriere dello Sport'un haberinde; "Fenerbahçe Krunic'te ısrar ediyor ama teklifi tatmin edici değil. Milan neredeyse teklif edilenin iki katına yakınını istiyor" ifadeleri yer aldı. F.Bahçe, 7 milyon euro önermişti.