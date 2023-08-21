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Kaleci bilmecesi

Livakovic'in takımı Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Ancak Hırvat eldivenin Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Bu hafta içinde belli olacak. Listedeki bir diğer isim olan Keylor Navas'a ise Lionel Messi'nin takımı İnter Miami de talip oldu. Kaledeki belirsizlik sürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Kaleci bilmecesi
Livakovic'in takımı Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Ancak Hırvat eldivenin Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Bu hafta içinde belli olacak. Listedeki bir diğer isim olan Keylor Navas'a ise Lionel Messi'nin takımı İnter Miami de talip oldu. Kaledeki belirsizlik sürüyor.
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