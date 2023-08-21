Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Samsunspor maçı öncesi dikkat çeken sözler! "Rotasyona gittik"

İsmail Kartal'dan Samsunspor maçı öncesi dikkat çeken sözler! "Rotasyona gittik"

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ligin 2. haftasında Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 20:31 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 20:42
İsmail Kartal'dan Samsunspor maçı öncesi dikkat çeken sözler! "Rotasyona gittik"

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ligin 2. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor.

Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Samsunspor'un 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmesi nedeniyle onları tebrik ederim. Kendi adımıza, 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Şu ana kadar iyi geldik. Samsunspor'un bu kadar müthiş bir taraftar önünde, ne kadar coşkulu bir maç olacağını biliyoruz.

İyi hazırlanarak geldik. Rakibimizin ne yapacağını biliyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Bu akşam da iyi futbol oynayarak, 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

Bazı oyuncularımız aşırı yorgun olduğu için onlarla konuşup rotasyona gittik.

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