Henüz hazır değilim

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer ettiği Fred, kulüp televizyonuna konuştu. Brezilyalı oyuncu, şunları söyledi: "Manchester United gibi büyük bir camiadan Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldim. Benim için burada olmak, takıma katılmak çok büyük bir mutluluk. Umuyorum harika bir sezon geçiririz ve birlikte zaferler, kupalar elde ederiz. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Her zaman büyük başarılar elde etmek isteyen bir kulüp. Fenerbahçe'nin projesi de beni fazlasıyla mutlu etti. Sportif Direktörümüz Mario Branco ile de bir görüşmemiz olmuştu. O görüşmede de ne kadar büyük bir projeyle gelinmiş olduğunu görmüş oldum. Sezon öncesi Manchester United ile her gün antrenmanlara katıldım ama fazla maç oynamadım. Bir adaptasyon süreci var. Elbette, alışmam gerekiyor. Takıma ve arkadaşlarıma zaman içerisinde alışacağım. Takım için %100'ümü vermek için sahada olacağım."
Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer ettiği Fred, kulüp televizyonuna konuştu. Brezilyalı oyuncu, şunları söyledi: "Manchester United gibi büyük bir camiadan Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldim. Benim için burada olmak, takıma katılmak çok büyük bir mutluluk. Umuyorum harika bir sezon geçiririz ve birlikte zaferler, kupalar elde ederiz. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Her zaman büyük başarılar elde etmek isteyen bir kulüp. Fenerbahçe'nin projesi de beni fazlasıyla mutlu etti. Sportif Direktörümüz Mario Branco ile de bir görüşmemiz olmuştu. O görüşmede de ne kadar büyük bir projeyle gelinmiş olduğunu görmüş oldum. Sezon öncesi Manchester United ile her gün antrenmanlara katıldım ama fazla maç oynamadım. Bir adaptasyon süreci var. Elbette, alışmam gerekiyor. Takıma ve arkadaşlarıma zaman içerisinde alışacağım. Takım için %100'ümü vermek için sahada olacağım."