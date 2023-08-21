Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Samsunspor galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederken mücadelenin ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Maçtan önce de söyledim, futbol şehri Samsunspor'a bundan sonraki sezonda başarılar diliyorum. Ama maça çok iyi başlayamadık, bu kadar güzel bir atmosferde daha güzel bir zeminde oynamak isterdik. Zemin biraz bizim ilk 15 dakikada oyuna tutuk başlamamıza neden oldu. Ama yavaş yavaş oyunu ele aldık. Devre arasında konuştuk. Bugün kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

Zamanla yarışıyoruz. Bugün pazartesi, perşembe maç var. 2-2.5 gün vaktimiz var. En sağlıklı, en dinlenik oyuncularımızla Twente maçına en güzel şekilde çıkıp, güzel bir sonuçla rövanş maçına gitmek istiyoruz.