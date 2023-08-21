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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'den Samsunspor galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup ederken maçın ardından sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 23:47
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'den Samsunspor galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, Cengiz Ünder maçın ardından konuştu.

İŞTE CENGİZ ÜNDER'İN AÇIKLAMALARI:

Konuşmamıza gerek yok. Dzeko'yu çok iyi tanıyorum. Genelde bu vuruşları çok iyi yapan birisi. Onu görünce kesiyorum ben. Zaten buraya gelinde ona çok gol attıracağım dedim. Bunun devamı gelecek. Fenerbahçe formasıyla oynamak gurur vericiydi. İlk asistimi yaptım, bunların devamı gelecek.

Zemin biraz ağırdı. Bizi etkiledi. Bazı oyunculara, bana da kramp girdi. Ama iyi durumdayım. Çok daha iyi olacağım. Sadece kramp girdi. Çok daha iyi olacağım.

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