UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya ekibi NK Maribor'u eleyen sarı-lacivertliler, grup aşaması öncesindeki son engele konsantre oldu.
İsmail Kartal'ın talebeleri, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente ile kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı-lacivertliler, 24 Ağustos Perşembe akşamı Kadıköy'de Twente'yi konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelenin yayıncısı henüz netlik kazanmadı. Maçın yayınlanacağı kanal belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.