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Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe mücadeleden 2-0 galip ayrılarak ligin zirvesine yerleşti. Sarı lacivertli ekip şimdi, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Twente maçına konsantre oldu. Peki, Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 00:40 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 01:00
Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya ekibi NK Maribor'u eleyen sarı-lacivertliler, grup aşaması öncesindeki son engele konsantre oldu.

İsmail Kartal'ın talebeleri, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-lacivertliler, 24 Ağustos Perşembe akşamı Kadıköy'de Twente'yi konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelenin yayıncısı henüz netlik kazanmadı. Maçın yayınlanacağı kanal belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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