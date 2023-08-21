Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Nicolas Dominguez'den kötü haber! Açıklama geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Nicolas Dominguez'den kötü haber! Açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'e 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın listesinde yer alan Nicolas Dominguez ile ilgili kulübünden bir açıklama geldi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:23
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Nicolas Dominguez'den kötü haber! Açıklama geldi

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Nicolas Dominguez için Bologna'dan açıklama geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Nicolas Dominguez'den kötü haber! Açıklama geldi

Kulübün CEO'su Claudio Fenucci, Arjantinli oyuncuyu bırakmak istemediklerini söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Nicolas Dominguez'den kötü haber! Açıklama geldi

Fenucci, "Nico için yeni bir teklifte bulunduk. Cevabını bekliyoruz. Onu burada tutmak istiyoruz. Çünkü hâlâ önemli beklentileri olan bir oyuncu" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Nicolas Dominguez'den kötü haber! Açıklama geldi

Bologna formasıyla 110 maça çıkan Dominguez, 5 gol atarken 6 da asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Nicolas Dominguez'den kötü haber! Açıklama geldi

NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?

28 Haziran 1998 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Nicolas Dominguez'den kötü haber! Açıklama geldi

Profesyonel futbol kariyerine Velez altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Nicolas Dominguez'den kötü haber! Açıklama geldi

Ardından İtalyan ekibi Bologna'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Nicolas Dominguez'den kötü haber! Açıklama geldi

Orta sahanın merkezinde görev yapan Dominguez, 1.79 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Nicolas Dominguez'den kötü haber! Açıklama geldi

Başarılı oyuncu, Arjantin Milli Takımı ile 11 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Nicolas Dominguez'den kötü haber! Açıklama geldi

25 yaşındaki genç yıldızın Bologna ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. İtalyan pasaportu da bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu'dan Beşiktaş - Pendikspor maçı için olay sözler! "Hakemin topu görme ihtimali yok"
Milyonların gözü kritik Kabine'de! Masada 4 önemli konu var: Gençlere vergisiz telefon, Kıbrıs'taki gerginlik, memurlara zam pazarlığı...
Orta saha için sürpriz hamle!
Ada basını Cimbom'un hamlesini duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail Kartal'dan Samsunspor maçı için ilk 11 kararı!
F.Bahçe'de Fred'in yanına sürpriz isim!
2022 YKS ek tercihler ne zamandı?
YKS ek tercihler ne zaman 2023?
KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU 2023 e-DEVLET | Kırtasiye yardımı şartları nedir, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, gerekli belgeler
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu çarpıcı yorum! "İki büyük hakem hatası..." Maç sonu çarpıcı yorum! "İki büyük hakem hatası..." 09:07
Beşiktaş'tan çok sert paylaşım: Emek hırsızları! Beşiktaş'tan çok sert paylaşım: Emek hırsızları! 01:38
Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın sayılmayan golünde top dışarı çıktı mı? Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın sayılmayan golünde top dışarı çıktı mı? 01:38
Güneş: Hakemlerle ilgili konuşursak ağır oluyor! Güneş: Hakemlerle ilgili konuşursak ağır oluyor! 01:38
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 01:38
Beşiktaş'a uzatmada Pendik engeli! Beşiktaş'a uzatmada Pendik engeli! 01:38
Daha Eski
VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o müdahale VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o müdahale 01:38
Sivasspor deplasmanda kazandı! Sivasspor deplasmanda kazandı! 01:38
G.Saray ayrılığı açıkladı! İşte transferin rakamları G.Saray ayrılığı açıkladı! İşte transferin rakamları 01:38
Merih'in ardından Al Ahli'ye bir Türk daha! Merih'in ardından Al Ahli'ye bir Türk daha! 01:38
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte ödenecek bonservis F.Bahçe transferi bitirdi! İşte ödenecek bonservis 01:38
Juventus deplasmanda kazandı! Juventus deplasmanda kazandı! 01:38