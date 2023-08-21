Crespo Çizme'ye

İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği isimlerden olan Miguel Crespo, İtalya yolcusu... Portekizli oyuncunun Serie A ekibi Genoa ile prensip anlaşmasına vardığı ve Çizme temsilcisinin Crespo için 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Transferin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği isimlerden olan Miguel Crespo, İtalya yolcusu... Portekizli oyuncunun Serie A ekibi Genoa ile prensip anlaşmasına vardığı ve Çizme temsilcisinin Crespo için 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Transferin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.