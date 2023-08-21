11 yıl sonra

Fenerbahçe ile Samsunspor, 11 yıl aradan sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. Aynı zamanda bu, tarihlerindeki 61. karşılaşma olacak. Geride kalan 60 mücadelenin 34'ünü F.Bahçe, 14'ünü Samsun kazandı. 12 maç beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kanaryanın 101 golüne, karadeniz ekibi 57 golle yanıt verdi.
Fenerbahçeile Samsunspor, 11 yıl aradan sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. Aynı zamanda bu, tarihlerindeki 61. karşılaşma olacak. Geride kalan 60 mücadelenin 34'ünü F.Bahçe, 14'ünü Samsun kazandı. 12 maç beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kanaryanın 101 golüne, karadeniz ekibi 57 golle yanıt verdi.