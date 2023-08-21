Haberler Fenerbahçe 11 yıl sonra

11 yıl sonra

Fenerbahçe ile Samsunspor, 11 yıl aradan sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. Aynı zamanda bu, tarihlerindeki 61. karşılaşma olacak. Geride kalan 60 mücadelenin 34'ünü F.Bahçe, 14'ünü Samsun kazandı. 12 maç beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kanaryanın 101 golüne, karadeniz ekibi 57 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
11 yıl sonra
Fenerbahçe ile Samsunspor, 11 yıl aradan sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. Aynı zamanda bu, tarihlerindeki 61. karşılaşma olacak. Geride kalan 60 mücadelenin 34'ünü F.Bahçe, 14'ünü Samsun kazandı. 12 maç beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kanaryanın 101 golüne, karadeniz ekibi 57 golle yanıt verdi.
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