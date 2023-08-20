TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

Fenerbahçe'de transfer harekatı kaldığı yerden devam ediyor...
Fenerbahçe'de transfer harekatı kaldığı yerden devam ediyor...
Sarı-lacivertliler, son olarak orta sahasını Fred'le güçlendirdi.
Kanarya, bu bölgeye bir takviye daha yapacak.
Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen yönetim, birbirinden önemli yıldızlarla görüştü.
Bu isimlerde istenilen sonuç elde edilemeyince yeni bir isim belirlendi:
Söz konusu oyuncu Boubakary Soumare...
Fransız orta saha için Leicester City'yle ilk temas kuruldu.
İLK TEKLİF YAPILDI
Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle Wilfred Ndidi için de bir süre önce görüşmüştü.
Ancak oyuncu ikna edilemeyince transferden vazgeçilmişti.
Ancak durum bu defa farklı...
Leicester City'nin ikinci ligde olması nedeniyle Boubakary Soumare takımdan ayrılmak istiyor.
Fenerbahçe yönetimi, Ada ekibiyle anlaşması halinde bu kez Fransız orta sahayla masaya oturacak.
Soumare için Fenerbahçe'nin 10 milyon euro bonservis önerdiği öğrenildi.
Leicester City'nin cevabı bekleniyor.
20 MİLYON EURO ÖDENDİ
Leicester City, 24 yaşındaki Fransız oyuncu için 2021'de Lille'e 20 milyon euro bonservis ödemişti.
Boubakary Soumare, Leicester'da 59 maçta oynadı, gol atamadı, 1 asist yaptı.