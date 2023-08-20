Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fred'in ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, diğer isimlerde istediği sonuca varamayınca, rotayı başka bir oyuncuya çevirdi. Sarı-lacivertliler listeye son eklenen orta saha için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

Fenerbahçe'de transfer harekatı kaldığı yerden devam ediyor...

TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

Sarı-lacivertliler, son olarak orta sahasını Fred'le güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

Kanarya, bu bölgeye bir takviye daha yapacak.

TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen yönetim, birbirinden önemli yıldızlarla görüştü.

TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

Bu isimlerde istenilen sonuç elde edilemeyince yeni bir isim belirlendi:

TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

Söz konusu oyuncu Boubakary Soumare...

TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

Fransız orta saha için Leicester City'yle ilk temas kuruldu.

TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

İLK TEKLİF YAPILDI
Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle Wilfred Ndidi için de bir süre önce görüşmüştü.

TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

Ancak oyuncu ikna edilemeyince transferden vazgeçilmişti.

TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

Ancak durum bu defa farklı...

TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

Leicester City'nin ikinci ligde olması nedeniyle Boubakary Soumare takımdan ayrılmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

Fenerbahçe yönetimi, Ada ekibiyle anlaşması halinde bu kez Fransız orta sahayla masaya oturacak.

TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

Soumare için Fenerbahçe'nin 10 milyon euro bonservis önerdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

Leicester City'nin cevabı bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Orta sahaya bir takviye daha! İşte F.Bahçe'nin ilk teklifi

20 MİLYON EURO ÖDENDİ
Leicester City, 24 yaşındaki Fransız oyuncu için 2021'de Lille'e 20 milyon euro bonservis ödemişti.

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