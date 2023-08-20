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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Son dakika spor haberi: Yaptığı yıldız transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de gözler kaleci ve orta saha mevkisine çevrildi. Performansıyla tepki geçen Altay Bayındır ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Hırvat kaleci Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Livakovic, 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. İşte Livakovic için ödenecek bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 10:18
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Taraftarın tepki gösterdiği Altay Bayındır'la yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, yeni kalecisine kavuşuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Livakovic transferini açıklamaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Maribor maçında İrfan Can Eğribayat güven verse de şampiyonluk için daha garanti bir isme yönelme fikri değişmedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

ALTAY BAYINDIR'A SUUDİ LİGİ'NDEN TALİP!
Fenerbahçe'de Altay Bayındır performansıyla eleştiri oklarının hedefinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Taraftarla bağları kopma noktasına gelen 25 yaşındaki file bekçisine veda edilmesi gündemde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Bir süredir adı Manchester United ile anılan genç eldivenle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Suudi Arabistan ekibi Al-Tai FC'nin Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Al-Tai'nin Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Sarı-lacivertli yönetimin satışa sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Takımdan ayrılması beklenen Altay Bayındır'ın yerine Hırvat kaleci Livakovic transfer edilecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Son anda devreye giren takımlar olsa da Livakovic'in fikrinin değişmediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

CELTIC ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI!
Celtic'in, Livakovic'in Fenerbahçe'ye gidişine engel olmaya çalıştığını iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Ancak İskoç ekibinin yaptığı girişimlerden istediği sonucu alamadığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Livakovic'e Sevilla'nın da bir ilgisi söz konusu ancak İspanyol kaynaklar bu söylentileri doğrulamıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

TRANSFERDE MUTLU SON!
Akşam'ın Hırvat basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

4+1 YILLIK ANLAŞMA!
Yapılan anlaşmanın süresinin ise 4+1 yıllık olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Hırvat basını, sarı-lacivertlilerin Livakovic için 9+1 milyon euroluk ödeme yapacağını aktardı. Ancak son söz Dinamo Zagreb'in Başkanı'nda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

ZAGREB'İN BAŞKANI OYALADI
Dinamo Zagreb Başkanı'nın Fenerbahçe cephesine "AEK maçları bittikten sonra Livakovic'i göndereceğiz" sözü oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Ancak Zagreb tarafı daha önce de benzer sözler vermişti. Sarı-lacivertlilerin en büyük endişesi yine bir bahane sunmaları.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Livakovic ve eşi, transfer sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Çiftin İstanbul'a gelme konusunda çok istekli olduğu da ifade edildi.

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