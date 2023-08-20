TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Livakovic'e kavuşuyor! İşte ödenecek bonservis

Taraftarın tepki gösterdiği Altay Bayındır'la yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, yeni kalecisine kavuşuyor.
Taraftarın tepki gösterdiği Altay Bayındır'la yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, yeni kalecisine kavuşuyor.
Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Livakovic transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Maribor maçında İrfan Can Eğribayat güven verse de şampiyonluk için daha garanti bir isme yönelme fikri değişmedi.
ALTAY BAYINDIR'A SUUDİ LİGİ'NDEN TALİP!
Fenerbahçe'de Altay Bayındır performansıyla eleştiri oklarının hedefinde bulunuyor.
Taraftarla bağları kopma noktasına gelen 25 yaşındaki file bekçisine veda edilmesi gündemde.
Bir süredir adı Manchester United ile anılan genç eldivenle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Suudi Arabistan ekibi Al-Tai FC'nin Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.
Al-Tai'nin Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ifade edildi.
Sarı-lacivertli yönetimin satışa sıcak baktığı kaydedildi.
Takımdan ayrılması beklenen Altay Bayındır'ın yerine Hırvat kaleci Livakovic transfer edilecek.
Son anda devreye giren takımlar olsa da Livakovic'in fikrinin değişmediği belirtildi.
CELTIC ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI!
Celtic'in, Livakovic'in Fenerbahçe'ye gidişine engel olmaya çalıştığını iddia edildi.
Ancak İskoç ekibinin yaptığı girişimlerden istediği sonucu alamadığı kaydedildi.
Livakovic'e Sevilla'nın da bir ilgisi söz konusu ancak İspanyol kaynaklar bu söylentileri doğrulamıyor.
TRANSFERDE MUTLU SON!
Akşam'ın Hırvat basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı.
4+1 YILLIK ANLAŞMA!
Yapılan anlaşmanın süresinin ise 4+1 yıllık olduğu bildirildi.
Hırvat basını, sarı-lacivertlilerin Livakovic için 9+1 milyon euroluk ödeme yapacağını aktardı. Ancak son söz Dinamo Zagreb'in Başkanı'nda.
ZAGREB'İN BAŞKANI OYALADI
Dinamo Zagreb Başkanı'nın Fenerbahçe cephesine "AEK maçları bittikten sonra Livakovic'i göndereceğiz" sözü oldu.
Ancak Zagreb tarafı daha önce de benzer sözler vermişti. Sarı-lacivertlilerin en büyük endişesi yine bir bahane sunmaları.
Livakovic ve eşi, transfer sürecinin tamamlanmasını bekliyor.
Çiftin İstanbul'a gelme konusunda çok istekli olduğu da ifade edildi.
Bu hafta Dominik Livakovic'in açıklanma ihtimali hayli yüksek.