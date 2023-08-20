SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosunda yeni transferler Fred ile Cengiz Ünder de yer aldı.

KAFİLEDE 6 EKSİK!

Sakatlıkları bulunan Becao, Osayi, Crespo, Zajc, Samet Akaydın ve Luan Peres kadroya alınmadı.

Sarı-lacivertli takımın Samsunspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Emir Ortakaya, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Yusuf Kocatürk, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.