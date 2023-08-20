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Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 17:20 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 17:20
Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Samsunspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Samsunspor ile Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Fenerbahçe maçı 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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