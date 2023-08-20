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FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'nin yeni durağı İspanya mı olacak?

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerden olan Gustavo Henrique'nin yeni adresinin İspanya olması bekleniyor. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 11:56
FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'nin yeni durağı İspanya mı olacak?

Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başlarken, takımda düşünülmeyen isimler ile yollar ayrılmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'nin yeni durağı İspanya mı olacak?

Son olarak Willian Arao'yu Panathinaikos'a gönderen sarı-lacivertliler, şimdi de Gustavo Henrique'yi satmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'nin yeni durağı İspanya mı olacak?

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoper için ispanyol ekibi Real Valladolid'le görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'nin yeni durağı İspanya mı olacak?

Gustavo Henrique, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'nin yeni durağı İspanya mı olacak?

GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?

24 Mart 1993 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'nin yeni durağı İspanya mı olacak?

Profesyonel futbol kariyerine Santos altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'nin yeni durağı İspanya mı olacak?

Sırasıyla Flamengo ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'nin yeni durağı İspanya mı olacak?

1.96'lık boyuyla dikkat çeken Gustavo, savunma hattında stoper olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'nin yeni durağı İspanya mı olacak?

Tecrübeli futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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