FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'nin yeni durağı İspanya mı olacak?

Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başlarken, takımda düşünülmeyen isimler ile yollar ayrılmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başlarken, takımda düşünülmeyen isimler ile yollar ayrılmaya devam ediyor.
Son olarak Willian Arao'yu Panathinaikos'a gönderen sarı-lacivertliler, şimdi de Gustavo Henrique'yi satmaya hazırlanıyor.
İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoper için ispanyol ekibi Real Valladolid'le görüşmelere başladı.
Gustavo Henrique, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.
GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?
24 Mart 1993 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Santos altyapısında başladı.
Sırasıyla Flamengo ve Fenerbahçe formaları giydi.
1.96'lık boyuyla dikkat çeken Gustavo, savunma hattında stoper olarak görev yapıyor.
Tecrübeli futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Gustavo Henrique'nin güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...