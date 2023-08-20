FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo için orta yol bulundu! Anlaşılan rakam...

İtalyan ekibi Genoa, Crespo'yu renklerine bağlamak için Fenerbahçe'nin kapısını 3 milyon euro'luk bir teklifle çalmış, sarı-lacivertli yönetim 4 milyon euro karşılığını vermişti.
İtalyan ekibi Genoa, Crespo'yu renklerine bağlamak için Fenerbahçe'nin kapısını 3 milyon euro'luk bir teklifle çalmış, sarı-lacivertli yönetim 4 milyon euro karşılığını vermişti.
Sabah'ta yer alan habere göre yapılan pazarlıklar sonunda 27 yaşındaki orta saha için 3.75 milyon euro ile orta yol bulundu.
Bu transfer sonrası Fenerbahçe'nin kasasına satışlardan giren para 54.2 milyon euro'ya ulaşacak.
Arda (20), Szalai (12.3), Bruma (6.5), Rossi (5.15), Berisha (4) ve son olarak Arao 2.5 milyon euro'ya takımdan ayrılmıştı.
İspanyol ekibi Real Valladolid ile de Gustavo Henrique için pazarlıklar devam ediyor.
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.
Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.
2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor. 26 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.