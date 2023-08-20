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FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo için orta yol bulundu! Anlaşılan rakam...

Son dakika spor haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Miguel Crespo'nun takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Genoa ile yaptığı pazarlıklarda orta yolu buldu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 09:49
FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo için orta yol bulundu! Anlaşılan rakam...

İtalyan ekibi Genoa, Crespo'yu renklerine bağlamak için Fenerbahçe'nin kapısını 3 milyon euro'luk bir teklifle çalmış, sarı-lacivertli yönetim 4 milyon euro karşılığını vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo için orta yol bulundu! Anlaşılan rakam...

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan pazarlıklar sonunda 27 yaşındaki orta saha için 3.75 milyon euro ile orta yol bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo için orta yol bulundu! Anlaşılan rakam...

Bu transfer sonrası Fenerbahçe'nin kasasına satışlardan giren para 54.2 milyon euro'ya ulaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo için orta yol bulundu! Anlaşılan rakam...

Arda (20), Szalai (12.3), Bruma (6.5), Rossi (5.15), Berisha (4) ve son olarak Arao 2.5 milyon euro'ya takımdan ayrılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo için orta yol bulundu! Anlaşılan rakam...

İspanyol ekibi Real Valladolid ile de Gustavo Henrique için pazarlıklar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo için orta yol bulundu! Anlaşılan rakam...

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo için orta yol bulundu! Anlaşılan rakam...

Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo için orta yol bulundu! Anlaşılan rakam...

Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo için orta yol bulundu! Anlaşılan rakam...

2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

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