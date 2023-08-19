Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

Son dakika spor haberi: Yeni bir yapılanma içine giren Fenerbahçe'de değişim rüzgarı sürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasına göre hareket eden sarı-lacivertlilerde üst üste yaşanan ayrılıklara bir yenisi ekleniyor. Kanarya'da gözden çıkarılan o ismin yeni adresi İspanya oluyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 15:49
TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

Transferin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler yeni sezonda büyük bir değişim yaşadı.

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

Yaptığı yıldız transferlerle iddiasını konuşturan Kanarya, 3 kulvarda yarışacak ciddi bir kadro kuruyor.

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

Son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Fenerbahçe, orta saha ve kaleci bölgesine yapacağı takviyelerle transferi tamamlayacak.

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

Orta saha mevkisi için dünyaca ünlü isimlerle görüşen sarı-lacivertliler, kaleyi Livakovic ile güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

Temaslarında son aşamaya gelen yönetim, iki transferi bir an önce açıklamak için geri sayıma geçti.

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

Fenerbahçe'de yapılan transferler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Kanarya'da vedalaşılacak futbolcular artıyor.

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

Teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek planları arasında yer almayan isimlerle birer birer yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

Şimdiye kadar Arda Güler, Szalai, Bruma, Diego Rossi, Berisha, ve Arao'yu satarak ciddi bir gelir elde eden Kanarya'da operasyon sürüyor.

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

Kadrodaki yabancı oyuncu sayısını düşürmeyi amaçlayan yönetim, gözden çıkarılan isimlere veda edecek.

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

GUSTAVO HENRIQUE İSPANYA YOLCUSU!
Son olarak sarı-lacivertlilerde yolların ayrılması planlanan isim Gustavo Henrique oldu.

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

Kadroda düşünülmeyen oyunculardan olan Brezilyalı futbolcunun yeni adresiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

Fenerbahçe'den ayrılacak olan Gustavo Henrique'ye İspanya'dan talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

Marca'da yer alan habere göre; La Liga ekibi Real Valladolid, Brezilyalı savunma oyuncusu Gustavo Henrique için girişimlere başladı.

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

İspanyol kulübünün 30 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlamak üzere olunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

Fenerbahçe'de geçen sezon 23 karşılaşmaya çıkan Henrique 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal biletini kesti! Fenerbahçe'den İspanya'ya gidiyor

Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

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